Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Was die Einsatzkräfte im Container am Mannheimer Hafen gefunden haben: Die Feuerwehr zeigt sich zufrieden. Auch wenn vom Container keine Gefahr mehr ausgehen soll, kommen die Ermittler nur schrittweise voran.

Straßenbahn in Mannheims Neubaugebiet Franklin wird teurer: Die Arbeiten liegen im Zeitplan: Ab Ende 2023 soll der Stadtteil Franklin mit der neuen Straßenbahnlinie 16 erschlossen sein. Die Strecke ist 1,8 Kilometer lang. Aber sie wird teurer als geplant.

Dominik Asam: Welche Aufgaben den neuen SAP-Finanzchef erwarten: Airbus-Manager Dominik Asam soll Luka Mucic als Finanzchef von SAP Die Aufgaben in Walldorf dürften alles andere als leicht werden.

Mit der Videokamera durch die neue Straßenbahn der RNV: 80 neue Bahnen hat die RNV bestellt. Wir haben uns die Rhein-Neckar-Tram genauer angeschaut. Wann und wo sie auf den Schienen der Region fahren soll, berichtet Projektleiter Frank Ehemann.

"MM"-Sommerquiz: Spannende Fragen zum Thema Schule: Mannheim-Expertinnen und Experten sind im achten Teil des Sommerquiz gefragt: Wir blicken auf die die Mannheimer Schullandschaft und die ein oder andere bevorstehende Veränderung.

Veranstaltungstipps: Zarrella und Festivals laden zum Tanz: Viel los unter der KulTour-Lupe: Capitol, Modern Times und Klapsmühl' starten wieder, das Festival des deutschen Films und die Mannheim Music Week laufen weiter.

Kanzler Palpatine gastiert im Heidelberger Zimmertheater: Friedhelm Ptok spielt ab 29. September "Mr Green". Der 89-Jährige blickt auf eine große Karriere und spricht in "Star Wars" die deutsche Stimme des Imperators.

Urgestein der Rohrlachstube in Ludwigshafen macht nach 18 Jahren Schluss: Der Leiter der Anlaufstelle für obdach- und wohnsitzlose Menschen, Jürgen Rothenberger, geht in die wohlverdiente Rente. Nun wird ein geeigneter Nachfolger für die Rohrlachstube gesucht. So lange muss die Einrichtung vorerst schließen.

