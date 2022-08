Mannheimer Morgen Plus-Artikel Serie Wie Arbeitsrichterin Sima Faggin "Volkes Stimme" hörte

Welche Ferienjobs haben einst den Geldbeutel gefüllt? Die Mannheimer Arbeitsrichterin Sima Faggin arbeitete in den Schulferien in der Bäckerei und im Gemüseladen. Als Jurastudentin saß sie dann am Telefon - und lernte viel