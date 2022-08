Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Die Neuerfindung des Kultformats unter der Mannheimer Eisenbahnbrücke: Nach zwei Jahren der Abstinenz konnten Anhänger alternativer Musik und Kunst am Freitag den Auftakt zum elften Mannheimer Brückenaward feiern - euphorisch, wild und voller Leidenschaft.

Großes Saubermachen am Rhein: Das diesjährige RhineCleanUp findet am 10. September statt. Dann reinigen wieder zehntausende Freiwillige die Wasserstraße von der Quelle bis zur Mündung. Auch in der Region gibt es viele Gruppen, die bei der Aktion helfen.

Preise auch für Heizöl-Käufer massiv gestiegen: Wer mit Öl heizt, dem bleibt die Gasumlage erspart. Ob es unter dem Strich günstiger ist, hängt allerdings von vielen Faktoren ab.

Die besten Weinwanderwege der Pfalz: Spazieren und genießen - das geht in der Pfalz ganz wunderbar. Hier sind fünf Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, bei denen alle ihre Freude haben. Und natürlich mit den besten Tipps zum Einkehren.

Sehenswerte Gegensätze beim Filmfestival in Ludwigshafen: Das Programm des Ludwigshafener Filmfestivals vereint auch inhaltlich und formal Gegensätzliches. In der Konkurrenz um den Filmkunstpreis entfaltet sich das sehr sehenswert.

