Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Chemieunfall im Mannheimer Hafen: Zwischen Sirenen und Sorglosigkeit: Die Großlage traf die Mannheimer in verschiedenen Situationen - und auch ihre Reaktionen unterschieden sich

Zufrieden mit dem Mannheimer Warnsystem: Der erste Bürgermeister Christian Specht spricht positiv über den erstmaligen Gebrauch des neu geschaffenen Alarmnetzes. Dennoch kann das System noch verbessert werden.

Wie das Studierendenwerk Mannheim Mensapreise stabil halten will: Trotz der Inflation sollen Studentinnen und Studenten in Mannheims Mensen auch im neuen Semester günstige Angebote bekommen. Dafür werden andere Preise steigen

Wormser Stadtmuseum zeigt Konflikt zwischen Kirche und Krone: Zum 900-jähirgen Bestehen eröffnet das Wormser Stadtmuseum am 24. September eine Sonderausstellung zum "Spiel um die Macht" zwischen Krone und Kirche. Besucher können Kaiser und Papst sogar beim Streiten zuhören

Lean Bergmann verlässt die Adler Mannheim auf Zeit: Schon bei der Schweiz-Reise hat der Stürmer den Adlern Mannheim "aus persönlichen Gründen" gefehlt. Jetzt steht fest, dass er bis Dezember nicht das blau-weiß-Rote Trikot tragen, sondern vorübergehend für Iserlohn spielen wird

Von wegen Sommerloch - Apache 207, Maffay, Wecker und viele mehr am Start: Attraktives KulTour-Angebot trotz Ferien. Drei Konzerte in der SAP Arena, Mannheim Music Week, Abschluss des Seebühnenzaubers, Hubert von Goisern im Rosengarten - und ein ukrainischer Star-Balalaika-Spieler trifft in Ludwigshafen einen russischen Gitarristen

Uber Eats jetzt in dritter Stadt der Region: Der US-Lieferdienst expandiert weiter zwischen Rhein und Neckar und ist nun in rund 40 Städten in Deutschland verfügbar.

