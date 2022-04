Ausflugs-Tipps Die besten Weinwanderwege der Pfalz

Spazieren und genießen - das geht beides in der Pfalz ganz wunderbar. Uwe Ittensohn - Ex-Banker, Hochschuldozent, Krimiautor, Berater für deutschen Wein und geborener Landauer - hat in seinem Buch „Weinbar.Essbar.Wanderbar“ Genusswanderrouten zusammengestellt. Hier kommen die besten fünf, bei denen auch für Kids was dabei ist. Also Wanderstiefel geschnürt, Rucksack auf und voller Vorfreude auf den Schoppen losmarschiert!