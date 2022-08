Preise auch für Heizöl-Käufer massiv gestiegen

Normalerweise ist der Sommer die beste Zeit zum Nachfüllen der Heizöltanks. In der Ferienzeit ist der Preis für Heizöl vergleichsweise niedrig und steigt danach bis tief in den Winter hinein an. Doch normal ist in diesem Jahr wohl nichts. Am Mittwoch dieser Woche wies das Vergleichsportal Check 24 für eine Lieferung von 100 Liter Heizöl in Berlin einen Preis von gut 177 Euro aus, in Bayern und

...