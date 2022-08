Es ist wohl eine Mischung aus Glück, Mut und sehr guten Schwimmkenntnissen, dass der Sportlehrer beim zweiten Tauchversuch den vermissten Jungen auf dem Grund des Vogelstangsees entdeckt: Völlig leblos liegt der 15-Jährigen mit dem Rücken auf einem Algenbett - in drei Metern Tiefe.

„Diesen Anblick werde ich so schnell nicht vergessen, es war purer Zufall, dass ich am See war“, so

...