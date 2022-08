Warum Pegelstände ins Minus rutschen

Noch ist der Pegel bei Worms gut zehn Zentimeter über seinem jemals ermittelten Tiefststand entfernt. Der wurde am 20. Oktober 2018 mit zwei Zentimetern gemessen. Am Mittwochnachmittag lag der Wert bei 13 Zentimetern. Allerdings gibt der Wert damit nicht an, dass der Rhein nur noch 13 Zentimeter tief ist. „Der Pegel gibt nicht den tiefsten Punkt des Flusses an“, räumt Hydrologe Gerhard

...