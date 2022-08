Sommer in der Stadt: Mannheim hat so einige wundervolle gastronomische Oasen zu bieten, in denen die Sommer-Tage in der Quadratestadt bei spritzigen Getränken und köstlichen Speisen zum echten Urlaub werden.

Hot town, summer in the city“, diese Zeilen von Joe Cocker beschreiben die heiße Jahreszeit in den urbanen Metropolen gut. Denn auch in Mannheim staut sich an hochsommerlichen Tagen

...