Kräuterexpertin Dorisa Winkenbach kennt zu jeder Pflanze eine Geschichte

Wilde Möhre und Wegwarte, diese beiden Pflanzen wachsen in diesem Sommer besonders zahlreich in unserer Region. Was das zu bedeuten hat, deutet Kräuterexpertin Dorisa Winkenbach, die heute 75 Jahre alt wird.