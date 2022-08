Waldhof-Podcast "Buwe Gebabel" mit neuer, interaktiver Rubrik „Fan-Ecke“

Mannheim. Mitmachen ausdrücklich erwünscht: Mit der Episode „Heiße Pokalnacht“ startet der Waldhof-Podcast Buwe Gebabbel ein neues, interaktives Format – die „Fan-Ecke“. Alle Hörerinnen und Hörer sind dazu aufgerufen, uns ihre Meinung zu unserer Frage der Woche per Sprachnachricht zu übermitteln. Eine kurze Vorstellung, wer da mit uns spricht, ist natürlich auch notwendig. Ausgewählte Beiträge spielen und diskutieren wir dann in der darauffolgenden Folge des Buwe Gebabbels. Sie erreichen uns per Whatsapp unter der Telefonnummer 0157/31767341. Unsere erste Frage ist nach den dramatischen Ereignissen mit dem Pokal-Coup gegen Kiel am Sonntag naheliegend: Wen wünschst Du Dir als Gegner des SV Waldhof in der 2. DFB-Pokalrunde?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis am 4. September im ZDF gelost wird, geht aber noch einige Zeit ins Land. Bis dahin empfiehlt es sich, in unsere neueste Podcast-Folge hineinzuhören, in der die MM-Sportredakteure Thorsten Hof und Alexander Müller den Elfmeter-Krimi gegen Holstein Kiel analysieren. Was ist mit Gerrit Gohlke passiert? Wie hat der neue Trainer Christian Neidhart das Team so schnell so robust bekommen? Und wie haben die Ex-Waldhöfer Kevin Koffi und Kevin Conrad eigentlich Bayer Leverkusen aus dem Pokal geworden?

All das und vieles mehr rund um den SVW gibt es in unterhaltsamen 30 Minuten kostenlos auf die Ohren. Na, neugierig auf das bereits 46. Buwe Gebabbel geworden? Dann ab Mittwoch (0 Uhr) wieder einschalten und Antworten sowie Einschätzungen auf alle Fragen rund um die Blau-Schwarzen hören. Die neue Folge gibt es hier und auf allen Podcast-Plattformen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Der SV Waldhof ist zurück, das „Gebabbel“ auch Mehr erfahren Neue Episode SV Waldhof-Kapitän Marcel Seegert zieht im Podcast "Buwe Gebabbel" ein Saisonfazit Mehr erfahren Neue Folge Podcast „Buwe Gebabbel“ diskutiert offene Trainerfrage beim SV Waldhof Mehr erfahren