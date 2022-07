Fairkauf eröffnet Secondhand-Boutique in den Mannheimer Quadraten

Wer nachhaltig und sozial gerecht einkaufen möchte, kann das in Zukunft auch direkt am Schillerplatz mitten in den Quadraten tun. Dort hat der Caritas-Inklusionsbetrieb Fairkauf eine neue Boutique für Secondhand-Kleidung in B 2, 10 eröffnet. In der Boutique gibt es Kleidung, Schuhe, Taschen und Schmuck, die dem Fairkauf gespendet wurden – wie die Caritas in einer Pressemitteilung erklärt, alles in sehr gutem Zustand und zu günstigen Preisen.

„Natürlich muss man sich die Frage stellen, ob es klug ist, in diesen unsicheren und turbulenten Zeiten ein solches Vorhaben umzusetzen. Aber ein Blick auf unsere Kernaufgaben, nämlich Menschen Teilhabe zu ermöglichen und die Schöpfung zu bewahren, gibt uns die Antwort: Wenn nicht jetzt, wann dann? Also haben wir Mut bewiesen und uns darauf eingelassen“, sagte Fairkauf-Geschäftsführerin Stefanie Paul bei der Eröffnung am 18. Juli.

Auch Jobs für Langzeitarbeitslose

Damit auch die Unterstützung von oben nicht fehlt, segnete Pastoralreferentin Paulina Scheffzek das neue Projekt. Der Fairkauf, der in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert, schafft Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen sowie Langzeitarbeitslose.

Der Verkauf von gespendeten Produkten zu günstigen Preisen ermöglicht es auch Menschen mit geringem Einkommen, dort einzukaufen. Das große Secondhand-Kaufhaus auf dem Waldhof, das auch Möbel und Haushaltswaren anbietet, ist wie gewohnt geöffnet.