Podcast "Mensch Mannheim": Darum wird der 17. September so wichtig

Mannheim. Matthias Baaß ist seit 25 Jahren Bürgermeister der Stadt Viernheim vor den Toren Mannheims – und er will die Mannheimer ermuntern, sich am Freiwilligentag der Metropolregion am 17. September zu beteiligen. Im Podcast „Mensch Mannheim“ erklärt Baaß zudem ausführlich, welche Rolle gerade Viernheim bei der Ehrenamtsaktion spielt. Denn dort gibt es den Freiwilligentag jedes Jahr, in der gesamten Metropolregion nur alle zwei Jahre.

Das Vorstandsmitglied im Verein Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar hofft noch auf deutlich mehr als die bisherigen 120 Projektanmeldungen. Im Moment sei man für jedes Projekt – ob handwerklich oder mit einer anderen Dienstleistung, ob in Schulen, Kindertagesstätten oder Vereinen – dankbar, so Baaß. Einzelpersonen könnten sich zudem an bereits angemeldeten Projekten anmelden, zu finden unter www.wir-schaffen-was.de.

© Marcus Schwetasch

Baaß sieht den Wert des Ehrenamts schwinden. Es sei für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es Vereine und Hilfsorganisationen mit freiwillig Engagierten gebe. „Jeder meint: Das ist da und wird immer da bleiben. Die Wahrheit ist aber eine andere. Die Gesellschaft verändert sich.“ Baaß erkennt eine „gesellschaftliche Bestellmentalität“. Er sagt: „Vereine fühlen sich zunehmend als reine Dienstleister wahrgenommen.“