Mannheimer Morgen Plus-Artikel Cineplex Planken Deswegen hat Kino nach wie vor noch eine Chance auf den Mannheimer Planken

Die Stuttgarter Teileigentümerin der Kinoimmobilie auf den Mannheimer Planken würde nach dem 30. Juni 2023 am liebsten wieder an einen Kinobetreiber vermieten. Doch auch andere Nutzungsmöglichkeiten kommen in Frage.