Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

1758 ungeimpfte Beschäftigte in Mannheimer Kliniken und Heimen: Seit Inkrafttreten der Impfpflicht haben Mannheimer Einrichtungen insgesamt 1758 ungeimpfte Beschäftigte gemeldet. Gegen keinen von ihnen wurde bisher ein Bußgeld verhängt. Das Gesundheitsamt bemüht sich nun um Lösungen.

So reagieren Evobus-Beschäftigte in Mannheim auf die Verlagerungspläne : Evobus will den Rohbau aus Kostengründen von Mannheim nach Tschechien verlagern. Einige Beschäftigte finden deutliche Worte. Ein Besuch vor dem Werkstor.





: Evobus will den Rohbau aus Kostengründen von Mannheim nach Tschechien verlagern. Einige Beschäftigte finden deutliche Worte. Ein Besuch vor dem Werkstor. Wie ein Mannheimer Start-up Hilfe für Studenten mit psychischen Problemen revolutionieren will: Das Start-up Mentalport entwickelt eine App, die Studentinnen und Studenten bei psychischen Problemen unterstützt. Ein Aspekt ist dabei den Entwicklern udn Entwicklerinnen besonders wichtig.

Das Heizen wird immer teurer: Die Preise für Gas und Öl sind im Jahresvergleich drastisch gestiegen. Ob es sich lohnt, schon jetzt Öl für den Winter zu bestellen - darüber gibt der Verband für Energiehandel Auskunft.

Weiter Streit um „Ugliest City“ - „Touren schaden der Stadt“: Die Kulturverwaltung will die Außenwirkung der Stadtführungen klären – das Grüne Forum hat eine klare Meinung dazu.

Wasserstoff für Mannheim und die Region durch „H2 Hub“: Wasserstoff soll der Energieträger der Zukunft werden. Erste, vielversprechende Ansätze gibt es bereits. Doch es braucht noch viel mehr. Für die Logisitk in der Region wurde nun ein wichtiges Projekt begonnen.

Mahnwache für 150 Jahre alten Kastanienbaum in Feudenheim : Nachdem im Mannheimer Stadtteil Feudenheim eine 150 Jahre alte Rosskastanie gefällt wurde haben zwei Bürgerinitiativen zu einer Mahnwache vor der Kulturhalle aufgerufen. Dort stellt der Bezirksbeirat viele unbequeme Fragen.

