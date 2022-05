ie Frau, die hier S. heißen soll, hat ihre Geschichte lange mit sich herumgetragen. Als sie den Bericht über die Aufarbeitung von Missbrauchsfällen an einem Heidelberger Institut für Psychotherapie in dieser Zeitung liest, meldet sie sich. Sie will nun auch ihre Geschichte erzählen, die sich Mitte der 1970er Jahre am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) zugetragen haben soll. Das

...