„MM Business Class" - unser neuer Wirtschaftsnewsletter startet

Mannheim. Sie wollen sich jede Woche über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region informieren? Im neuen „MM“-Wirtschaftsnewsletter „Business Class“, der an diesem Mittwoch startet, beleuchten wir Menschen und Geschichten hinter den Zahlen. „Wir machen deutlich, wie die Wirtschaft unseren Alltag prägt“, sagt Bettina Eschbacher, Leiterin des „MM“-Wirtschaftsteams.

Zu erzählen gibt es genug, schließlich sind Dax-Konzerne wie SAP, BASF oder HeidelbergCement in der Region zuhause - ebenso wie viele mittelständische Unternehmen, Hidden Champions und innovative Start-ups. In großen Interviews haken wir bei den Managements kritisch nach. Zudem finden Sie im Newsletter spannende Geschichten rund um die Arbeitswelt, zu Machertypen und zu Trends im regionalen Handel. Selbst globale Entwicklungen haben wir im Blick. Denn steigen zum Beispiel die Kosten für Strom, Gas und Öl so stark wie derzeit, dann spüren das auch Unternehmen und Verbraucher in Mannheim und in der Region.

Der Newsletter erscheint immer mittwochs um 9 Uhr und wird abwechselnd von Bettina Eschbacher, Alexander Jungert, Tatjana Junker, Christian Schall und Walter Serif aus dem Wirtschaftsteam des „MM“ verfasst. Exklusive Online-Inhalte wie Fotostrecken und Videos gehen über die gedruckte Zeitung hinaus und runden das Angebot ab. „Die Wirtschaft der Region ist spannend und bunt, das wollen wir auch digital abbilden“, sagt Eschbacher.

