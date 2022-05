Ein Haus ist eröffnet, der nächste Neubau geplant: Die britische Hotelkette Premier Inn will in Mannheim kräftig Fuß fassen und sich in der Region ausdehnen. Zu den beiden bestehenden Hotels in Heidelberg ist ein weiteres in der Südstadt und eines im „Metropol“-Hochhaus am Berliner Platz Ludwigshafen vorgesehen, kündigt Regionalmanagerin Miriam Saalmann an.

Nur etwas mehr als zwei Jahre

...