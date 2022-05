„Seine Aura fehlt“, bedauert Christiane Berger-Kühn, Vizepräsidentin des Mannheimer Reiter-Vereins, „seine herzliche Art, seine immer gute Laune“. Denn Peter Hofmann, seit 1982 Präsident des Reiter-Vereins und damit Turnierchef, ist nicht da, zumindest nicht persönlich im MVV-Reitstadion. Ausgerechnet in seinem 40. Jahr als Turnierchef, in dem Mannheim obendrein in der Reiterwelt gewaltig

...