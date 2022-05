Politiker und Reiter - Prominenz kommt am Sonntag zum Maimarkt

Mannheim. Er hat kein politisches Amt mehr, aber ist oft noch Gast in Talkshows: Wolfgang Bosbach spricht beim „Frühschoppen des Kurpfälzischen Mittelstandes“. 2017 hatte er nach 23 Jahren Mitgliedschaft im Bundestag, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und als Vorsitzender des Innenausschusses, nicht mehr kandidiert. Aber er ist bekannt dafür, ohne Scheu Position zu beziehen und stets mitreißend und anschaulich das Weltgeschehen zu kommentieren. „Deutschland in der aktuellen Krise“ lautet das Motto seines Vortrags in Mannheim – und das spricht dafür, dass er ganz frei alles aufgreifen will, was seine Zuhörer beschäftigt.

„Ich bin heilfroh, dass wir nach zwei Jahren Abstinenz diese traditionelle Veranstaltung wieder aufleben lassen können“, freut sich Alexander Fleck. Der Feudenheimer CDU-Stadtrat, Kreisvorsitzende der Mittelstandsvereinigung Mannheim (MIT) sowie Mitglied des MIT-Landes- und Bezirksvorstandes ist der Hauptorganisator des Vormittags und wird die Gäste begrüßen. Als Ausrichter fungiert aber nicht nur die MIT Mannheim, sondern auch die MIT Bergstraße, dazu der Bund der Selbständigen (BDS) Rhein-Neckar, die Kreishandwerkerschaft und der Kreisbauernverband. Das führte in den zurückliegenden Jahrzehnten stets zu einem sehr gut gefüllten Festzelt mit 1500 bis 1800 Zuhörern, überwiegend Unternehmern, Freiberuflern und Handwerkern sowie Landwirten. „Auch wenn Wolfgang Bosbach kein aktiver Politiker mehr ist, ist und bleibt er ein sehr guter Redner mit analytischem Verstand“, ist Alexander Fleck dankbar, dass er den 69-Jährigen gewinnen konnte.

Auf den Maimarkt strömen heute zudem sicher viele reitsportbegeisterte Autogrammsammler. Schließlich geben die Team-Olympiasiegerinnen von Tokio 2021 in der Dressur beim 58. Mannheimer Maimarkt-Turniers Autogramme. Ab 10.45 Uhr sind „Dressur-Königin“ Isabell Werth, die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten (sie gewann sieben „Goldene“ bei Olympischen Spielen, neun Mal Gold bei Weltreiterspielen und holte 21 (!) Mal einen EM-Titel), Dorothee Schneider, ebenfalls mehrmalige Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin, sowie Jessica von Bredow-Werndl, die „Überfliegerin“ der letzten Monate (zwei olympische Goldmedaillen 2021, dreimalige Europameisterin 2021, Weltcupsiegerin 2021 und drei Mal Deutsche Meisterin 2020 und 2021) am Stand der MVV Energie auf dem Vorplatz des Richterturmes präsent, um interessierten Fans Autogrammkarten zu unterschreiben.

Während Isabell Werth und Dorothee Schneider, in den vergangenen Jahren stets Stammgäste beim Maimarkt-Turnier, an den Dressurprüfungen am Sonntag, Montag und Dienstag teilnehmen, „pausiert“ Jessica von Bredow-Werndl aus einem wunderbaren Grund – sie erwartet im August ihr zweites Kind!



