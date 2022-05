Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Große Bestürzung in Mannheim - wie es nach dem Polizeieinsatz mit Todesfolge weitergeht: Die Betroffenheit in Mannheim nach dem Polizeieinsatz mit Todesfolge ist groß. Nicht nur bei den Bürgern, die Vertrauen in die Polizeiarbeit verloren haben. OB Kurz fordert Aufklärung. Ermittlungen gegen die Beamten laufen.

Eröffnung der Therme in Bad Dürkheim verschiebt sich wegen Bauverzögerung: Es fehlte Personal und Material in den vergangenen Monaten. Das führt nun dazu, dass die Eröffnung des mehr als 35 Millionen Euro teuren Baus sich weiter nach hinten verschiebt. Vor fast einem Jahr war Spatenstich.

Hin zum Wasser - seit Jahrzehnten auf der Mannheim-Agenda : Hin zum Wasser, mehr rausholen aus den Uferlagen, Zugänge zum Fluss für die Menschen in Mannheim attraktiv gestalten: Das steht seit Jahrzehnten auf der Planungsagenda im Rathaus. Ein historischer Überblick.

Neue Plattform bietet Blick über den Rhododendron im Heidelberger Stadtwald: Der Rhododendron-Hain ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nun kann man das Frühsommer-Blühspektakel noch leichter bewundern: von einem neuen Aussichtspavillon aus.

Datenanalyse als Schutz gegen Hochwasser - Heidelberg tritt bei SAS Hackathon an: Hochwasser in Heidelberg kann in Zukunft zwei Stunden im Voraus erkannt werden. Das Programm hat die Stadt beim SAS Hackathon entwickelt. Wie es funktioniert und wieso es für ganz Deutschland wichtig werden kann.

So ist die virtuelle Hauptversammlung von Fuchs Petrolub gelaufen : Der Mannheimer Schmierstoffkonzern hat seine virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Nächstes Jahr soll das Treffen wenn möglich wieder in Präsenz stattfinden, hoffen alle. Ein Manager hatte seinen letzten Auftritt.

Podcast „Buwe Gebabbel" diskutiert offene Trainerfrage beim SV Waldhof - Was wird aus Glöckner?: Die Saison in der 3. Liga biegt auf die Zielgerade ein - und der SV Waldhof hat noch einmal Fahrt aufgenommen. Die MM-Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller reden im „Buwe Gebabbel" über das Finale.

