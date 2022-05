Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das soll mit den Kirchen in Mannheim passieren: Das Evangelische Dekanat in Mannheim muss aus Kostengründen etwa ein Drittel seiner Kirchen aufgeben – aber welche? Kriterien und Vorschläge sind seit Monaten erarbeitet worden. Die Entscheidung soll am Samstag fallen.

Manfred Fuchs und die Kunst - Das macht seine Werke aus: In der Ausstellung „Licht - Farbe - Erlebnisse. Bilder 2021 und 2022" stellt Manfred Fuchs einen weiteren Corpus seines neuesten Schaffens vor. Der Künstler und Unternehmer blickt auf ein Werk aus jahrzehntelanger Arbeit zurück.

Neues Parkraumkonzept in Ludwigshafen - Bald drei Euro pro Stunde in der Innenstadt: Ein neues Parkraumkonzept soll Dauerparker aus der Ludwigshafener Innenstadt verdrängen. Bewohner- und Kurzzeitparken sollen deutlich ausgeweitet werden. Für Auswärtige könnte das teuer werden.

Warum der Speyerer "Nachtwächter" die Nase voll hat und hinschmeißt: Die Kritik an der Figur und an Darsteller Otmar Geiger wurde wegen vermeintlich fehlender politischer Korrektheit und zu derber Sprache seit dem Jahr 2017 immer deutlicher wahnehmbar. Den Menschen fehle Humor entgegnet er.

