Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mannheim als EU-Modellstadt - was das für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet: Mannheim will mit Hilfe der EU bis 2030 klimaneutral werden. Womit müssen die Einwohnerinnen und Einwohner nun rechnen?

So werden Menschen aus der Ukraine im Mannheimer Thomashaus aufgenommen: Nachdem die Erstaufnahmestation aus der Jugendherberge ausgezogen ist, kommen Menschen aus der Ukraine in Mannheim am Thomashaus an. Hier sollen die Geflüchtete auch Ruhe und Freizeitangebote finden.

Nach Amoktat und Pandemie - hoffnungsvoller Start ins neue Semester an der Uni Heidelberg: Zum Auftakt des neuen Semesters spricht der Studierendenvertreter an der Uni Heidelberg, Peter Abelmann, über die Stimmung auf dem Campus sowie über die Folgen der Pandemie und der Amoktat.

Flauschige Dating-Helfer - Single-Wanderungen mit Alpakas und Lamas: In Heidelberg und im Dürkheimer Stadtteil Ungstein starten im Sommer Single-Wanderungen mit Alpakas und Lamas - bislang fehlen vor allem männliche Interessenten für die Touren.

"Radio E" am ALTER in Mannheim - das Programm entsteht auf der Straße: Das "Radio E" auf Rädern parkt eine Woche jeden Nachmittag am Freizeitzentrum ALTER am Alten Meßplatz, um mit den Nachbarn über die Zukunft des kostenlosen Sport- und Kulturangebots zu sprechen.

Über 140 Hochbeete und mehrere Kunstprojekte im Hack-Museumsgarten in Ludwigshafen: Den Hack-Museumsgarten am Hans-Klüber-Platz gibt es bereits seit zehn Jahren - ursprünglich war er als zeitlich begrenztes Projekt gestartet. Das macht das Urban-Gardening-Projekt aus.

