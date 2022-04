Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Abitur in Mannheim startet - beim Prüfungs-Marathon fallen Tests und Masken weg: In Mannheim beginnt an diesem Montag mit den schriftlichen Prüfungen das Abitur. Viele Schülerinnen und angehende Abiturienten haben sich aus Angst vor einer Ansteckung im letzten Moment vorher in Isolation begeben.

Personalnot - Eventbranche an Rhein und Neckar vor Engpässen: Firmen wie die Speyerer Foonax GmbH suchen händeringend Servicekräfte. Nun bewirbt sich das Unternehmen mit einer Kennenlern-Party bei Mitarbeitern. Im Sommer stehen Dutzende Veranstaltungen an. Corona hat einiges verändert.

So feiern Menschen aus der Ukraine das orthodoxe Osterfest in Mannheim: In der orthodoxen Kirche ist Ostern eines der höchsten religiösen Feiertage. Nach ihrem Kalender fand das Fest am Sonntag statt. In der Feudenheimer Johanneskirche beteten Hunderte Gläubige für Frieden in ihrer Heimat.

Adler senden Lebenszeichen - vorzeitiges Halbfinal-Aus verhindert: Die Adler Mannheim haben das Aus im Play-off-Halbfinale abgewendet. Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart gewann das dritte Duell bei den Eisbären Berlin mit 5:3. Spiel Nummer vier steigt am Dienstag in Mannheim.

Was die Menschenkette in Mannheim-Lindenhof gegen Baumfällungen am Rheindamm bewirken will: Sie fordern Hochasserschutz und den Erhalt der Bäume - und wollen notfalls vor Gericht für ihre Sache streiten. Im Mannheimer Stadtteil Lindenhof protestieren Bürger gegen die Sanierungspläne des Landes für den Rheindamm.

Sehenswerte "Wasserbären" am Mannheimer Nationaltheater: Das Stück ist eine Uraufführung, die Produktion eine Koproduktion mit der Akademie für Darstellende Kunst: „Wir Wasserbären" macht am Nationaltheater mit ungewöhnlichen Wesen in einer bemerkenswerten Inszenierung bekannt.