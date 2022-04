Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie Mannheim seine Lage an zwei Flüssen besser nutzen will: Mannheim näher ans Wasser? Im Interview erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz, warum es bei uns keine Hafencity geben wird, was stattdessen geplant ist und warum er sich eine Radbrücke nach Ludwigshafen wünscht.

Kampf gegen Ausbreitung von Tigermücken in Ludwigshafen beginnt erneut: Seit drei Jahren ist die Population der Tigermücke im Ludwigshafener Wohngebiet Melm bekannt. Bis Oktober geht die KABS wieder gegen die Plagegeister vor - und ist auf Hilfe der Anwohner angewiesen.

BASF kappt jetzt Russland-Geschäft fast komplett: Erst wollte die BASF keine neuen Geschäfte mit Russland und Belarus abschließen. Jetzt will der Ludwigshafener Chemiekonzern bis Anfang Juli alle Geschäft mit in den zwei Ländern einstellen - mit einer Ausnahme.

So erlebt eine Speyerer Familie ihre "Weltreise" im Wohnmobil: Etwas mehr als neun Monate ist es her, seit Christian Müller und seine Frau Erika gemeinsam mit Sohn Levin in Speyer losgefahren sind, um sich auf die längste Reise ihres bisherigen Lebens zu machen. Dass es Krieg geben würde, war nicht eingeplant.

Blaumeisen nisten in Briefkasten auf der Schönau: Im Briefkasten einer GBG-Wohnung auf der Schönau haben Blaumeisen ihr Nest gebaut, zwölf Eier liegen darin. Der Mieter freut sich - ganz im Gegensatz zu einem Mann aus Neckarau, der massive Probleme mit Mardern hat.

Breites Kultour-Angebot wie lange nicht: Das Spektrum der KulTour-Woche ist breit: Es beginnen zwei große Hochkultur-Festivals und Stars wie Jamie Cullum, Teenage Fanclub oder Gregor Meyle geben sich die Ehre. Dazu startet Enjoy Jazz ein regionales Orchesterprojekt.

Der Sport von Harry Potter - Quidditch-Turnier in Mannheim: Sie reiten auf Plastikrohren als Besen, werfen nicht richtig aufgepumpte Bälle durch Ringe und jagen den Schnatz - so geht der Harry-Potter-Sport Quidditch im echten Leben. Am 1. Mai findet in Mannheim ein Turnier statt.

