Peter Abelmann (32) hat zum Wintersemester 2017/18 sein Studium an der Heidelberger Universität begonnen. In einer Zeit, als die Welt noch eine andere war. Im Interview spricht der Studierendenvertreter über die Auswirkungen der Pandemie, des Ukraine-Kriegs und der Amoktat in einem Hörsaal auf das studentische Leben. Über persönliches Wachstum, Trauer und die Kraft von

...