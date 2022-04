Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Warum wir in der Region jetzt mehr US-Flugzeuge sehen: Der amerikanische Luftwaffenstützpunkt in Ramstein ist die weltweit größte Relaisstation außerhalb der USA. Was das bedeutet, fällt Einwohnern in der Rhein-Neckar-Region in diesen Tagen auf, wenn sie den Blick gen Himmel richten.

So wird der „Seebühnenzauber“ im Mannheimer Luisenpark: Erleichterung und ein bisschen Melancholie vermischen sich: Der "Seebühnenzauber" im Mannheimer Luisenpark kehrt zurück. Doch die Veranstaltungsreihe wird schon bald eine erneute Pause einlegen.

Ostern auf Reisen? Die Baustellen auf den Autobahnen in der Region: Kurz vor den Osterferien hat die Bausaison auf den Autobahnen in der Metropolregion Rhein-Neckar begonnen. Der eine oder andere Stau könnte auf den Weg in den Urlaub also warten – und das vielleicht schon direkt vor der Haustür.

Änderung von Straßennamen in Mannheim - Bürgerbeteiligung startet am 30. April: Die Namen von vier historisch belasteten Straßenpaten in Rheinau-Süd müssen weichen. Durch welche sie ersetzt werden, das soll in einer Bürgerbeteiligung ermittelt werden. Start ist am 30. April.

Pfälzer Spargelsaison beginnt - Bauern zufrieden mit der Qualität: Mit den wärmer werdenden Temperaturen sprießt der Spargel. Während die Schwetzinger mit ihrem Anstich noch bis zum 23. April warten, läutet das Pfalz.Marketing den Beginn der Pfälzer Spargelsaison ein.

