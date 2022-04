Ostern auf Reisen? Die Baustellen auf den Autobahnen in der Region

Rhein-Neckar. Mit Einzug des guten Wetters und der längeren Tage hat kurz vor den Osterferien die Bausaison auf den Autobahnen in der Region begonnen. Das bedeutet für Autofahrende und Reisende vor allem: Geduld. So sollte ein bisschen Zeit eingeplant werden, denn der eine oder andere Stau könnte auf den Weg in den Urlaub auf die Reisenden warten – und das vielleicht schon direkt vor der Haustür. Im Südwesten stehen insgesamt 47 neue Baumaßnahmen auf dem Zettel, teilte die Autobahn GmbH mit. Darüber hinaus werden sieben Bauprojekte fortgesetzt. Auch in der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es entlang der Autobahnen mehrere Baustellen.

So wird derzeit im Bereich der A5 und der A67 am Darmstädter Kreuz eifrig gebaut. Autofahrer müssen sich hier auf deutlich verengte Fahrbahnen einstellen, da die vier Brückenbauwerke erneuert werden. Die Baumaßnahme soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Die ersten Maßnahmen des Vorhabens waren bereits Anfang Januar 2020 durchgeführt worden. Auch auf der A6 wird aktuell gebaut – und zwar am derzeit größten Bauprojekt in Baden-Württemberg, wie es nach Angaben der Autobahn GmbH heißt. Hier wird die Autobahn bereits seit Januar 2017 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg von vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut. Im Zuge der Baumaßnahmen wird auch ein Ersatzneubau des Neckartalübergangs bei Heilbronn. Bis zum Spätsommer sollen die Baumaßnahmen beendet sein.

Auf der A6 ist zudem ein rund fünf Kilometer langer Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn von Baumaßnahmen betroffen. Hier wird seit dem 28. März die Fahrbahndecke erneuert. Zudem sollen neue Fahrzeugrückhaltesysteme installiert werden. Auch ist eine Instandsetzung von Bauwerken auf der Strecke geplant. So werden fünf Brücken entlang der Strecke und am Parkplatz „Herzkammer“ saniert. Voraussichtlich gegen Ende des Jahres soll die Baustelle Geschichte sein. Darüber hinaus wird in der Pfalz auf der A65 der Entwässerungskanal saniert. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Haßloch und der Anschlussstelle Neustadt-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Baubeginn wurde für April geplant. Im Juni sollen die Arbeiten fertiggestellt sein.