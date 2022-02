Rhein-Neckar-Kreis. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

SV Waldhof und 1.FCK trennen sich 0:0: Der SV Waldhof zeigt im Südwest-Gipfel gegen Kaiserslautern einen couragierten Auftritt, vergibt aber die wenigen Chancen zum ersehnten ersten Triumph gegen den FCK nach über 25 Jahren.