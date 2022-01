Anfang November will sie aus der Schweiz nach Mannheim kommen und unbedingt dabei sein. Dann werden die Reiss-Engelhorn-Museen das neue Museum Peter und Traudl Engelhorn-Haus in C 4, 12 eröffnen. Ermöglicht hat den Neubau am Toulonplatz mit einer Spende von 10,5 Millionen Euro Traudl Engelhorn, damit hier die von ihr so geliebte Glaskunst sowie Fotokunst besser präsentiert werden können. Heute

...