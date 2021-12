Wieder Corona-Tests bei dm in Ludwigshafen

Ludwigshafen/Karlsruhe. Ab diesem Mittwoch betreibt die Karlsruher Drogeriemarktkette dm wieder Corona-Schnelltest-Zentren nahe bei dm-Märkten. Die ersten Standorte eröffnen in Rheinland-Pfalz und in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Start gibt es acht Testzentren in Containern, darunter in Ludwigshafen und Neustadt. Weitere Testzentren, auch integriert in dm-Märkte, sind in Planung. Zu der Wiedereröffnung von Testzentren habe sich dm auf Bitten von Landesregierungen und örtlichen Behörden entschieden, heißt es in einer Mitteilung. Termine können online oder per App gebucht werden.

„Die vierte Welle erschwert das Zusammenleben und füllt die Intensivstationen. Wir von dm wollen mit der Wiederaufnahme der Testzentren erneut einen Beitrag leisten, um die pandemiebedingten Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verringern. Mit mehr als 500 dm Corona-Schnelltest-Zentren konnten wir während der dritten Welle bereits zu mehr Lebensqualität für alle beigetragen,“ so Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung.

Außerdem startet Deutschlands größte Drogeriekette eine Impfaktion: In Kooperation mit SW Healthservices wird dm am Samstag in Karlsruhe im dm-dialogicum einen Probelauf für Booster-Impfungen für Bürger anbieten.

