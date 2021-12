Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nach der Bundestagwahl hängen immer noch Wahlplakate in Ludwigshafen: Am 26. September wurde in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Mehr als acht Wochen danach hängen in Ludwigshafen an einigen Stellen immer noch CDU-Wahlplakate.

Mannheimer Beratungsstelle KOSI.MA setzt sich für sexuelle Gesundheit ein: Mark Fischer von KOSI.MA erklärt, warum Syphilis und Chlamydien in Mannheim auf dem Vormarsch sind und warum Corona HIV-Tests zu Hause nötiger macht.

Die Corona-Krise trifft Gründerinnen oft stärker als Gründer: Warum das so ist, zeigt die Geschichte einer Mannheimer Unternehmerin.

