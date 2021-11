Mehr Aufenthaltsqualität durch weniger Autoverkehr - die Lange Rötterstraße in der Neckarstadt-Ost soll in mehreren Stufen ein neues Gesicht bekommen. Das kündigte die Stadtverwaltung in der Sitzung des Technik-Ausschusses des Gemeinderats an und reagierte damit auf eine Vielzahl von Vorschlägen und Forderungen aus der Politik und von Bürgerinnen und Bürgern.

Vorgesehen sei eine

...