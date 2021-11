Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Corona-Testzentren in Mannheimer Stadtteilen noch mit Kapazitäten: Im Zentrum geballt, aber in den Stadtteilen noch mit nicht genutzten Kapazitäten - die Stadt hat eine gemischte Wochenendbilanz der Testzentren gezogen - und gibt Mannheimerinnen und Mannheimern einen Rat.

Viele Deutsche vertrauen lieber dem Bauchgefühl als der Wissenschaft, besonders beim Thema Corona: Die Politik hat das in der Impf-Debatte lange nicht ernst genommen, kritisiert die Psychologin Pia Lamberty im Interview.

Heidelberger Druckmaschinen und SAP starten Kooperation: Um das Geschäft mit Ladestationen für E-Autos voranzutreiben, arbeiten Heidelberger Druckmaschinen und der SAP künftig zusammen. Gemeinsam wollen sie intelligente Ladesysteme anbieten - zum Beispiel für Wohnanlagen.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Ein Außenlift für Frieda - Welle der Solidariät für Mädchen aus Neustadt in der Pfalz: Nach Komplikationen vor der Geburt leidet ein sechsjähriges Mädchen an schweren Behinderungen. Die Eltern haben eine Aktion gestartet.