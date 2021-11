Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Tode stranguliert? 23-jähriger Student aus Mannheim vor Gericht: Ein 28 Jahre alter Mann stirbt im Frühjahr 2021 auf der Rheinau durch Strangulation. Nun muss sich ein 23-jähriger Student beim Prozessauftakt am Landgericht verantworten.

Junge Talente werden vom Land gefördert - auch zwei Mannheimer erhalten Stipendium: Rund 53 Schüler und Schülerinnen erhalten ein Stipendium vom Land. Darunter sind auch zwei Mannheimer: Eine 14-jährige Syrerin und 20-jähriger Grieche. Was treibt die beiden jungen Talente an?

Christoph Oeldorf wird neuer Bürgermeister von Schriesheim: Der Christdemokrat Christoph Oeldorf (43) hat es auf Anhieb geschafft. Mit 1000 Stimmen Vorsprung und 56,3 Prozent gewann er die Bürgermeisterwahl in Schriesheim.

Blies-Festival Ludwigshafen - 2022 sollen mehr lokale DJs auflegen: Vor der nächsten Ausgabe des umstrittenen Blies-Festivals Ludwigshafen im Jahr 2022 fordert die Fraktion Forum und Piraten fixe Qualitätskriterien. Unter anderem sollen mehr lokale DJs auflegen.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.