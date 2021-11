Dank einer tollen Moral und letztem Einsatz haben sich die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zurückgemeldet. Nach drei Niederlagen in Folge gewann die Mannschaft von Trainer Pavel Gross das Spitzenspiel gegen den EHC Red Bull München trotz zweimaligem Rückstand mit 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung. „Wir sind stolz auf unser Team“, sangen die 6800 Zuschauer in der

...