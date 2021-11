Obwohl sie erst 14 Jahre alt ist, blickt Reham Kouzoo schon jetzt auf ein bewegtes Leben zurück: Vier Jahre lang hat die gebürtige Syrerin ohne Eltern gelebt. „Meine Eltern waren in der Türkei, meine Brüder hier in Deutschland, aber getrennt von mir. Am Anfang lebte ich in einer Pflegefamilie, dann in einer Aufnahme in Bretten“, sagt Reham. Mittlerweile besucht sie die achte Klasse des

...