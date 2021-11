Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Die Kinderärzte in der Region sind sich weitgehend einig: Eine Impfung für Kinder ab fünf Jahren kann sehr dazu beitragen, die Corona-Pandemie einzudämmen. Sie wollen aber abwarten, bis der Kinder-Impfstoff da ist.

Am Uniklinikum in Heidelberg hat sich die Corona-Situation verschärft: Von der Notwendigkeit einer Triage ist das Haus aber noch weit entfernt. Gleichwohl ist die Belastung für die Mitarbeiter extrem hoch.

Neue Sporthalle der Mannheimer IGMH soll bis Juli 2024 stehen: Der Bildungsausschuss gab jetzt seine Zustimmung. Die Halle ist eine Art Geschenk: 2024 feiert die Integrierte Gesamtschule Mannheim Herzogenried ihren 50. Geburtstag.

Schriesheim wählt am heutigen Sonntag seine neue Rathaus-Spitze: Aussichtsreichste Kandidaten sind Christoph Oeldorf (unterstützt von CDU, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft) und Fadime Tuncer (Grüne).

