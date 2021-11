Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Auf Corona-Streife durch die Mannheimer Innenstadt: Die Polizei hat insbesondere an den Adventssamstagen verstärkte Kontrollen angekündigt - auch auf den Weihnachtsmärkten sind zivile Beamte unterwegs.

Lange Warteschlangen vor Mannheimer Testzentren - wie die Stadt Kapazitäten erhöhen will: Die Stadt Mannheim und das Gesundheitsamt registrieren aufgrund der neuen Alarmstufe eine deutlich gesteigerte Nachfrage für Corona-Tests. Deshalb soll die Kapazität an den Stationen zeitnah erhöht werden.

Roche stärkt Standort Mannheim mit hohen Investitionen: Fünf große Baukräne drehen sich derzeit über dem Roche-Werksgelände am Mannheimer Altrhein. Rund 250 Millionen Euro lässt sich das Unternehmen die aktuellen Erweiterungen und Modernisierungen kosten.

Mannheimer Start-up Frenvi stellt Löffel her, die lecker schmecken: Frenvi will mit seinem essbaren Besteck, das aus einer Getreidemischung hergestellt wird, Abfall vermeiden. Das hat die Jury des Mannheimer Existenzgründer-Preises Mexi überzeugt.

Planung für Neubaugebiet in Mannheim-Seckenheim steht: Im Stadtteil Seckenheim soll innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre ein Neubaugebiet mit etwa 200 Wohneinheiten entstehen. Nun wurde der Planungswettbewerb entschieden.

