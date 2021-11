Christoph Oeldorf wird neuer Bürgermeister von Schriesheim

Schriesheim. Der Christdemokrat Christoph Oeldorf (43) hat es auf Anhieb geschafft: Mit 1000 Stimmen Vorsprung und 56,3 Prozent gewann er die Bürgermeisterwahl in Schriesheim. Dort tritt er im Januar 2022 die Nachfolge von Hansjörg Höfer (Grüne) an, der nicht mehr kandidierte. Oeldorfs grüne Mitbewerberin Fadime Tuncer, Stadträtin und ehrenamtliche Bürgermeister-Stellvertreterin in Schriesheim, erhielt 42 Prozent der Stimmen. Helmut Oelschläger (1,2 Prozent) und Samuel Speitelsbach (0,2 Prozent) spielten praktisch keine Rolle.

Oeldorf hatte schon im Juni seinen Hut in den Ring geworfen, mit Unterstützung von CDU und Freien Wählern. Später sprach sich auch die Bürgergemeinschaft für ihn aus. SPD und FDP verhielten sich neutral.

Wahlsieger Christoph Oeldorf mit seiner Frau Laura. © Martin Tangl

Seit vier Jahren ist Oeldorf Bürgermeister der Nachbargemeinde Wilhelmsfeld, hat aber nach eigenen Angaben eine enge Beziehung zu der Weinstadt. „Schriesheim ist meine zweite Heimat“, erklärte er bei seiner Vorstellung und ergänzte: „Hier habe ich seit meinem 12. Lebensjahr vermutlich mehr als 50 Prozent meiner Freizeit verbracht.“

Bürgermeister dieser Stadt zu sein, darüber habe er durchaus auch schon früher einmal nachgedacht. Entscheidend sei aber gewesen, dass ihn CDU und Freie Wähler unabhängig voneinander auf eine Kandidatur angesprochen hätten. „Gute Ideen für hier“, so lautete sein Slogan im Wahlkampf. Nach dem Studium (fünfeinhalb Semester Jura, danach Politikwissenschaft) war er unter anderem im Ministerium von Dirk Niebel (FDP) tätig.

„Auf Landesebene habe ich ein CDU-Parteibuch“, erklärt er, legt aber Wert auf die Feststellung, er sei nie für eine Partei angetreten. „Eine gute Idee ist eine gute Idee, egal, von wem sie kommt“, lautet Oeldorfs Credo: „Farbenlehre spielt für mich im Gemeinderat keine Rolle.“ In Hirschberg saß er für die Freien Wähler am Ratstisch, die ihn in Wilhelmsfeld bei der Bürgermeisterwahl unterstützten. Sogar die Frau fürs Leben hat er dort gefunden, sein erstes Kind erwartet das Paar im Dezember.

„Wenn man einen Plan hat und weiß, was man will, dann bekommt man auch die Finanzierung hin“, glaubt Oeldorf, der die Finanzlage Schriesheims nicht für schlecht hält. Gleichwohl setzt er auf Wachstum. Zwar sehe er Schriesheim nicht bei 20.000 Einwohnern, aber um attraktiv zu bleiben, brauche eine Stadt auch Zuzug: „Gesundes Wachstum, ein bisschen Entwicklung.“