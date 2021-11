Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Für Ungeimpfte ist es mit dem Impfen schwierig geworden: Wegen der hohen Nachfrage nach Booster-Impfungen bilden sich vor den Impfzentren derzeit wieder lange Schlangen. Für Ungeimpfte wird der Weg zur Erstimpfung dadurch erschwert. Ein Gespräch mit einem Betroffenen.

Einzelhandel in Mannheim und der Region sorgt sich um Weihnachtsgeschäft: Einzelhändler in der Region blicken mit Sorge auf die vierte Corona-Welle und die immer strenger werdenden Verhaltensregeln. Ob die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft erfüllt werden, ist ungewiss.

Angst vor geschlossenen Schulen steigt: Die Politik ist alarmiert und Eltern sind besorgt. Wie soll es mit den Schulen weitergehen, wenn sich die Corona-Lage weiterhin zuspitzt? Angesichts der steigenden Infektionszahlen mehren sich die Rufe nach Schulschließungen.

Neue Namen für vier Straßen in Mannheim-Rheinau gesucht: Die vier historisch belasteten Straßennamen im Mannheimer Ortsteil Rheinau-Süd werden verschwinden, das scheint mittlerweile sicher. Schon beginnt die Suche nach neuen Namen.

Adler-Verteidiger Thomas Larkin atmet auf: Das Gerichtsverfahren in Schweden gegen Adler-Verteidiger Thomas Larkin ist abgeschlossen, die Staatsanwaltschaft geht nicht in Berufung. Larkin hatte Daniel Paille in einem Champions-League-Spiel im November 2017 gefoult.

Der künftige Minister kennt die Ludwigshafener Hochstraße gut: Die Entscheidung der FDP für Volker Wissing als künftigen Bundesverkehrsminister hat die Metropolregion aufhorchen lassen. Mit dem 51-jährigen Landauer übernimmt ein Mann die Amtsgeschäfte, der die Region und ihre Infrastrukturprobleme bestens kennt.

