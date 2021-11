Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim setzt leuchtendes Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Vom Nationaltheater bis zur Alten Feuerwache: ab 17 Uhr erstrahlen mehr als 40 Einrichtungen in orangenem Licht. Wer hinter der Beleuchtung steckt und warum die aktuelle Corona-Lage dem Mannheimer Frauenhaus Sorgen bereitet.

In vielen Bereichen gilt jetzt 2G-Plus: Die Corona-Lage in Mannheim ist dramatisch. Weiterhin liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über dem 500er-Grenzwert der neuen Corona-Landesverordnung. Daher bringt diese für Mannheim noch mehr Verschärfungen als für einige andere Städte.

Kommentar: Wer bitte blickt da noch durch?: In Baden-Württemberg gibt es nun zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen grundlegende Änderungen in den wichtigsten Bereichen. Das ist eine Zumutung - besonders für die Betroffenen, meint Steffen Mack.

Brandübung im Mannheimer Fahrlachtunnel - vorzeitige Öffnung unwahrscheinlich: Die Stadt Mannheim und und die Feuerwehr haben in mehreren Tests den Brandfall im Fahrlachtunnel simuliert. Eine Öffnung des wichtigen Tunnels für den Verkehr deutlich vor Sommer 2022 hält die Stadt indes für unwahrscheinlich.

Stadt Ludwigshafen begründet Vorgehen bei Sanierung im Rampenweg: Die Stadt Ludwigshafen will eine Flüchtlingsunterkunft im Rampenweg sanieren. Noch vor der Genehmigung mussten die Betroffenen umziehen. Die Kritik des Vereins "Respekt: Menschen!" weist die Stadt nun zurück.

Mehr zum Thema Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Morgenupdate Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Ppppodcast: Wie ein früherer Mannheimer trotz Stottern Priester geworden ist: Johannes Roth wurde im Mai in Mannheim zum katholischen Priester geweiht - er stottert. Wie er mit Symptomatiken in Predigten umgeht und ob ihn das Stottern zu einem besonders guten Priester macht, erklärt er im "Ppppodcast".