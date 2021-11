Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

So treffen die neuen Corona-Regeln die Mannheimer Sportvereine: Die neuen Corona-Regeln sorgen für organisatorischen Mehraufwand bei den Mannheimer Vereinen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Unter den Fußballern herrscht eine hohe Impfquote.

Krebsforschungszentrum in Heidelberg fordert Impfpflicht: Die Deutschen Krebs-Organisationen fordern eine Impfpflicht, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems im Winter zu verhindern. Bereits jetzt müssen Operationen im Uniklinikum Heidelberg verschoben werden.

Neues Waldhof-Stadion im Bösfeld wäre laut Stadt Mannheim unzulässig: Dem SV Waldhof im Bösfeld ein neues Stadion zu bauen, ist nach Aussage der Stadt Mannheim naturschutzrechtlich ausgeschlossen. Abgewartet werden soll nun ein Gutachten, was im Carl-Benz-Stadion alles zu renovieren ist.

Warum das Nachhilfeprogramm "Rückenwind" in Mannheim noch keine Lernlücken schließt: Eigentlich hätte das Landes-Nachhilfeprogramm "Rückenwind" nach den Herbstferien starten sollen. Doch es gibt Verzögerungen. Die Schulen hoffen, bald loslegen zu können.

Stadt Ludwigshafen zahlt jeden Tag 75.000 Euro an Zinsen - und will nun Grundsteuer erhöhen: Aufgrund der schlechten Haushaltslage hat die Aufsichtsbehörde nun Druck auf die Lokalpolitik ausgeübt. Die Stadtverwaltung will nun die Grundsteuer erhöhen, um 7,8 Millionen Euro zusätzlich einzunehmen.

