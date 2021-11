Von Konstantin Groß

Der Stadtteil Seckenheim wächst weiter - nein, nicht in die Fläche nach außen, sondern in seinem Inneren: Nach dem ehemaligen Militärareal auf den früheren Hammonds, auf dem bereits kräftig gebaut wird, folgt die Erschließung der bisherigen Otto-Bauder-Sportanlage. Nun wurde der Planungswettbewerb entschieden, in vier, fünf Jahren sollen die ersten der etwa 200

...