B38 in Mannheim nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Mannheim. Nach einem Unfall mit Beteiligung eines Lkw ist die B38 (Friedrich Ebert Straße) in Mannheim am Samstagabend voll gesperrt worden. Nach ersten Angaben der Polizei sei dies ab der Einmündung Eisenlohrstraße in Fahrtrichtung Weinheim der Fall. Der Unfall hatte sich in einer Engstellelle in einem Baustellenbereich ereignet, wo sich der Lkw festfuhr und auf einer Leitplanke aufgebockt wurde, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Zwischenzeitlich habe der Lastwagen gedroht umzukippen, was jedoch verhindert wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Lkw-Unfall auf B38 in Mannheim 5 Bilder Mehr erfahren

Der Verkehr werde örtlich umgeleitet. Die Fahrzeuge, die sich hinter dem Lkw befanden, wurden entgegen der Fahrtrichtung zur Eisenlohrstraße abgeleitet. Es entstand ein erheblicher Rückstau. Am Abend dauerten die Bergungsmaßnahmen des Lastwagens, der mit Anhänger unterwegs war, nach wie vor an. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.