Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das sagen Mannheimer zu den neuen Corona-Testregeln in der Gastronomie: Wer nicht geimpft ist, muss in Baden-Württemberg seit Mittwoch weitere Einschränkungen in Kauf nehmen. Wie sehen die Menschen in Mannheim diese neuen Regelungen? Wir haben uns umgehört.

3G am Arbeitsplatz? Was Firmen aus der Region dazu sagen: Von Arbeitgebern werden Rufe nach einer gesetzlichen 3G-Regelung für Betriebe laut. Erste Firmen handeln selbst. Ein Überblick, wie es Unternehmen aus der Region handhaben.





Fragen und Antworten zur Netflix-Serie "Squid Game": Die Stadt Mannheim, das Schulamt und das Kultusministerium äußern sich besorgt über den zu leichten Zugang für Jugendliche zur umstrittenen Serie. Alle drei Behörden geben vor allem einen Rat.





Mannheimer Stadtgeschichte ganz modern und digital präsentiert: Die neue Ausstellung im Marchivum ist fertig - spannend aufbereitet mit Fotos, Videos und Tondokumenten sowie interaktiv präsentiert. An diesem Wochenende ist der Eintritt frei.





100 Jahre GKM: Am 8. November 1921 ist es soweit: Der Vertrag zur Gründung der Grosskraftwerk Mannheim AG wird unterzeichnet. Das Grosskraftwerk ist seiner Zeit technisch oftmals voraus gewesen. Ein historischer Überblick.