Wer nicht geimpft ist, muss in Baden-Württemberg seit Mittwoch weitere Einschränkungen in Kauf nehmen. Wie sehen die Menschen in Mannheim diese neuen Regelungen? Wir haben uns umgehört.

Werner Finger und seine 13-jährige Tochter Felicia sind geimpft. Die Karlsruher finden die neue Regel in Ordnung, weil sie ihnen in Restaurants ein besseres Sicherheitsgefühl gibt. Sie glauben, dass die

...