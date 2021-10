Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Bürgerbegehren scheitert: Mobile Luftfiltergeräte für alle Schulklassen in Mannheim hatte der Gesamtelternbeirat gefordert und dazu ein Bürgerbegehren initiiert. Damit ist er gescheitert - sehr knapp.

So will Christian Hötting Mannheims CDU wieder flott machen: Mannheims neuer CDU-Chef erklärt im Interview, wie er das Image seiner Partei aufpolieren will, wie er das Verhalten von Thomas Hornung fand und ob er während der Amtszeit von Nikolas Löbel ruhig schlafen konnte.

60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen: Geplant war ein temporärer Aufenthalt der türkischen Gastarbeiter in Deutschland. Einige fanden hier jedoch ihre neue Heimat. Wir erzählen die Geschichten von vier Mannheimer Familien.

Noch ein Gutachten zum Mannheimer Rettungsdienst: Krankenkassen und Hilfsorganisationen widersprechen dem von der Stadt Mannheim beauftragten Gutachter, der zahlreiche Mängel in der Planung festgestellt hatte - und beauftragen selbst einen Fachmann mit einer Untersuchung.

Inflation steigt weiter – müssen die Bürger jetzt entlastet werden?: In der politischen Debatte geht es nun darum, ob und wie die Inflation ausgeglichen werden sollte, um Privathaushalte mit niedrigen Einkommen zu entlasten. Im Gespräch: höhere Hartz-IV-Sätze.

Time Warp, Theater, Comedy und Jazz - das ist am Wochende in der Region geboten: Unsere Kulturredaktion hat das Empfehlenswerteste aus den Veranstaltungskalendern gepickt - von Musik-Comedy á la Die Feisten über Lokalgrößen wie Jo Bartmes bei Enjoy Jazz bis zu Rock-Klassikern von Jethro Tull und E.L.O.

Ein Hauch von Befreiungsschlag: Die Rhein-Neckar Löwen zeigen eine überzeugende Leistung und gewinnen am Donnerstagabend in der SAP Arena 34:23 gegen den Abstiegskandidaten HBW Balingen-Weilstetten.