Der Speyerer Dom ist eines der bedeutendsten Beispiele romanischer Baukunst in Europa. Das unterstrich Festrednerin Mechthild Rössler am Samstagabend in der Kathedrale, die darüber hinaus auch steinerner Zeuge für viele Geschehnisse auf dem Kontinent seit dem frühen Mittelalter ist. Anlass für den Vortrag war die Aufnahme des Bauwerks in die Liste des Unesco-Welterbes vor genau 40 Jahren.

