Technischer Defekt verursacht Brand - hoher Sachschaden

Mannheim. Auf einem Betriebsgelände einer Firma im Mannheimer Stadtteil Rheinau ist am Freitagabend vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei befanden sich in einer Lagerhalle in der Holländerstraße mehrere Maschinen zur Reinigung von Tankcontainern, welche gegen 20.30 Uhr in Brand gerieten.

Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die von der freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei, dürfte der Brandschaden in einem sechsstelligen Bereich liegen.